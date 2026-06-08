Міноборони дозволило 30 компаніям створити приватні групи ППО

До Міністерства оборони було подано 43 заявки на створення приватних груп протиповітряної оборони, 30 компаній отримали дозвіл та деякі з них уже виконують бойові завдання.

Про це повідомило Міноборони.

"Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання: збили понад 20 розвідувальних БпЛА типу Zala та ударних типу Shahed, серед них - реактивний", – йдеться у повідомленні.

Загалом до Міноборони було подано 43 заявки на створення груп ППО: близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору.

"Проєкт приватного ППО має підсилити захист об’єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. Приватні групи є частиною національної системи ППО під управлінням Командування Повітряних Сил ЗСУ", - зазначили в Міноборони.