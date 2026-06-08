Міноборони дозволило 30 компаніям створити приватні групи ППО

До Міністерства оборони було подано 43 заявки на створення приватних груп протиповітряної оборони, 30 компаній отримали дозвіл та деякі з них уже виконують бойові завдання.
Про це повідомило Міноборони.
"Групи кількох підприємств вже виконують бойові завдання: збили понад 20 розвідувальних БпЛА типу Zala та ударних типу Shahed, серед них - реактивний", – йдеться у повідомленні.
Загалом до Міноборони було подано 43 заявки на створення груп ППО: близько половини – від операторів та підприємств критичної інфраструктури, інші – від приватного сектору.
"Проєкт приватного ППО має підсилити захист об’єктів, які систематично зазнають атак безпілотних засобів противника. Приватні групи є частиною національної системи ППО під управлінням Командування Повітряних Сил ЗСУ", - зазначили в Міноборони.
- Нагадаємо, в березні повідомлялося про експериментальний проєкт із залучення приватного бізнесу для збиття ворожих повітряних цілей. Так, одна з компаній підготувала власну групу ППО, яка збила кілька російських дронів у Харківській області. Паралельно було сформовано ще кілька груп ППО на 13 підприємствах.
- Про намір дозволити критичним підприємствам самим захищатися від атак оголосили ще торік, коли міністром оборони був Денис Шмигаль. Дозвіл на старт експерименту уряд надав на початку березня цього року..