Суспільство Війна

Уряд дозволив операторам критичної інфраструктури долучатися до ППО під керівництвом військових

Групи ППО діятимуть лише за вказівками військового командування.

Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Підприємства критичної інфраструктури зможуть офіційно приєднуватися до державної системи протиповітряної оборони під керівництвом військового командування. Вперше держава відкрила для них таку можливість і підтримує їхні ініціативи.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, уряд ухвалив експериментальний порядок для виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача. Документ дає змогу залучати підприємства до формування груп ППО.

До проєкту насамперед можуть долучитися оператори критичної інфраструктури — зокрема, компанії, які забезпечують роботу енергетики, зв’язку, транспорту, водопостачання та інших стратегічних сфер. Також участь відкрита для підприємств, які мають необхідні ресурси та відповідають вимогам безпеки.

Шмигаль перелічив основні принципи роботи:

  • групи ППО діятимуть лише за командами військового командування в межах єдиної системи управління Повітряних Сил;
  • керівники груп працюватимуть у цифровій системі управління ППО;
  • підприємства зможуть закуповувати або отримувати засоби ППО за рішенням військового командування або через узгоджені Міноборони процедури постачання;
  • до складу груп увійдуть перевірені працівники підприємств, зокрема ті, хто пройшов перевірку СБУ.

«Це рішення зробить ППО більш ефективною, захистить від загроз стратегічно важливі об’єкти, об’єднає зусилля держави та бізнесу заради безпеки людей та громад», — вважає Шмигаль.
