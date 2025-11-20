У ДСНС розповіли, як врятували чоловіка з-під завалів багатоповерхівки у Тернополі

Вчора з-під завалів зруйнованого Росією будинку у Тернополі витягнули 20-річного живого чоловіка.
"Справжнє диво сталося напередодні ввечері на місці розбору завалів однієї з 9-поверхівок у Тернополі: під час чергової «хвилини тиші» рятувальники почули крики про допомогу", – розповіли у ДСНС.
На рівні між п’ятим і шостим поверхами будинку був чоловік, затиснутий у бетонних конструкціях. Надзвичайники встановили контакт і почали розкопувати завали.
Потерпілим виявився 20-річний Богдан, який на момент удару перебував у кухні біля холодильника.
Чоловіка госпіталізували. Рятувальники називають дивом те, що він вижив, адже потерпілий мав під завалами дуже мало простору та повітря.
- Сьогодні рятувальники продовжують розбирати завали на місці російського удару у Тернополі. Загинули 26 людей, серед них – 3 дітей. 93 людини поранені, зокрема 18 дітей.