У ДСНС розповіли, як врятували чоловіка з-під завалів багатоповерхівки у Тернополі

20-річний чоловік був у кухні на момент удару.

Вчора з-під завалів зруйнованого Росією будинку у Тернополі витягнули 20-річного живого чоловіка.

"Справжнє диво сталося напередодні ввечері на місці розбору завалів однієї з 9-поверхівок у Тернополі: під час чергової «хвилини тиші» рятувальники почули крики про допомогу", – розповіли у ДСНС.

На рівні між п’ятим і шостим поверхами будинку був чоловік, затиснутий у бетонних конструкціях. Надзвичайники встановили контакт і почали розкопувати завали.

Потерпілим виявився 20-річний Богдан, який на момент удару перебував у кухні біля холодильника.

Чоловіка госпіталізували. Рятувальники називають дивом те, що він вижив, адже потерпілий мав під завалами дуже мало простору та повітря.