База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
ГоловнаСуспільствоВійна

СБС і ГУР вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу

На місці влучання лунали вибухи. 

СБС і ГУР вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу
СБС і ГУР атакували Рязанський НПЗ
Фото: скриншот

У ніч на 20 листопада оператори 1-го окремого центру СБС спільно з Головним управлінням розвідки вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу. Удару завдали на відстані понад 470 км від державного кордону України.

Внаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа в районі установок вторинної переробки нафти. Детальні наслідки ураження уточнюють. 

"Завод належить компанії «Роснефть», що відіграє важливу роль у підтримці воєнних дій рф. Річна потужність переробки становить 17 млн тонн нафти (близько 6,1% від загального обсягу нафтопереробки в рф). Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1", – повідомили СБС. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies