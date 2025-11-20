СБС і ГУР вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу

У ніч на 20 листопада оператори 1-го окремого центру СБС спільно з Головним управлінням розвідки вдарили по Рязанському нафтопереробному заводу. Удару завдали на відстані понад 470 км від державного кордону України.

Внаслідок удару на території підприємства спалахнула пожежа в районі установок вторинної переробки нафти. Детальні наслідки ураження уточнюють.

"Завод належить компанії «Роснефть», що відіграє важливу роль у підтримці воєнних дій рф. Річна потужність переробки становить 17 млн тонн нафти (близько 6,1% від загального обсягу нафтопереробки в рф). Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та реактивне паливо ТС-1", – повідомили СБС.