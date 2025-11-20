Головне за ніч та ранок четверга, 20 листопада: 26 загиблих у Тернополі, понад 190 боєзіткнень

У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, і станом на ранок 20 листопада інформація щодо загиблих і травмованих не змінилася.

За даними ДСНС, ворожий удар забрав життя 26 людей, серед них – 3 дітей. 93 людини поранені, зокрема 18 дітей. 46 осіб вдалося врятувати.

Рятувальники працювали всю ніч і розібрали понад 700 кв.м завалів, вивезли 230 куб.м зруйнованих конструкцій. Пошук людей, місцеперебування яких досі невідоме, продовжується.

Роботи ускладнюють висока роздробленість конструкцій, масштабні руйнування та необхідність у низці ділянок працювати лише вручну.

Пошуково-рятувальна операція триває. Залучені сили та засоби з дев’яти регіонів України. Загалом це понад 230 рятувальників і 50 одиниць техніки.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 193 боєзіткнень. Найбільша кількість (55) - на Покровському напрямку.

На Костянтинівському напрямку 25 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки. Українські захисники відбили всі атаки ворога.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 890 російських окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 162 120 солдатів.

Уночі сили ППО знешкодили 106 із 136 запущених Росією дронів.

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що США напрацьовують "ідеї" для завершення російсько-української війни.

Він опублікував відповідний допис у середу, на тлі численних публікацій у західних медіа про те, що США і Росія без українців і європейців створили 28-пунктний план миру, невигідний Україні.

Рубіо не уточнив, чи справі цей план має саме стільки пунктів, а також не надав жодної конкретики. Але він підтвердив, що ідеї перебувають в стадії розробки.

"Припинення складної та смертельної війни, як та, що точиться в Україні, вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями. А досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки. Саме тому ми розробляємо та продовжуватимемо розробляти перелік потенційних ідей для припинення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту", – сказав держсекретар.

Під час засідання Генеральної асамблеї у Нью-Йорку країни-члени ООН погодили резолюцію із закликом припинити усі війни у світі на час проведення Зимових Олімпійських ігор.

Відповідний документ на розгляд подала Італія, яка й прийматиме вже за кілька місяців головні змагання чотириріччя для зимових видів спорту. Олімпійські ігри у Мілані та Кортіні триватимуть з 6 до 22 лютого.

Україна раніше публічно підтримала ідею "олімпійського перемир'я", але нагадала, що саме у лютому, близько до Ігор Росія двічі розпочинала свою агресію проти нашої держави.

Президент США Дональд Трамп виконав свою обіцянку та підписав законопроєкт, який вимагає від департамента юстиції оприлюднити матеріали у справі про злочини сексуального характеру, вчинені Джеффрі Епштейном.

Як пише BBC, у власній соціальній мережі Truth Social республіканець заявив, що погодив документ, щоб невдовзі "розкрилася правда про демократів та їхні зв'язки з Епштейном".

Трамп стверджує, що припинив спілкуватися з ґвалтівником та організатором проституції неповнолітніх на початку "нульових" років. Президент заперечує будь-які злочинні дії зі свого боку та запевняє, що Епштейн - це "проблема демократів, бо саме вони весь час були його друзями".

