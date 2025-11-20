Генасамблея ООН проголосувала за "олімпійське перемир'я"

Під час засідання Генеральної асамблеї у Нью-Йорку країни-члени ООН погодили резолюцію, яка містить заклик припинити усі війни у світі на час проведення Зимових Олімпійських ігор.

Як пише "Суспільне", відповідний документ на розгляд подала Італія, яка й прийматиме вже за кілька місяців головні змагання чотириріччя для зимових видів спорту.

Президент фонду "Мілан-Кортіна-2026" Джованні Малаго, який презентував резолюцію, заявив, що Олімпійські ігри "залишаються світлом надії". "Порозуміння завдяки спорту" вбачає у перемир'ї президентка Генасамблеї Анналена Бербок.

Україна раніше публічно підтримала ідею "олімпійського перемир'я", але нагадала, що саме у лютому, близько до Ігор Росія двічі розпочинала свою агресію проти нашої держави.

Олімпійські ігри у Мілані та Кортіні триватимуть з 6 до 22 лютого.