База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Війна

​Оборонці ліквідували 890 російських окупантів за добу

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 162 120 солдатів. 

​Оборонці ліквідували 890 російських окупантів за добу
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: 21 ОМБР

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 890 окупантів, російський танк, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 162 120 (+890) осіб 
  • танків – 11 357 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 23 597 (+2) од.
  • артилерійських систем – 34 530 (+19) од.
  • РСЗВ – 1 546 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 247 (+0) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384) од.
  • крилаті ракети – 3 981 (+41) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 703 (+68) од.
  • спеціальна техніка – 4 002 (+1) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.
