​Оборонці ліквідували 890 російських окупантів за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб .

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 890 окупантів, російський танк, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.

Від початку повномасштабного вторгнення армія ворога втратила близько 1 162 120 солдатів.

