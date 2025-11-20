​Оборонці ліквідували 890 російських окупантів за добу

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 890 окупантів, російський танк, 2 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, 68 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одну спецтехніку.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 162 120 (+890) осіб
- танків – 11 357 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 23 597 (+2) од.
- артилерійських систем – 34 530 (+19) од.
- РСЗВ – 1 546 (+0) од.
- засоби ППО – 1 247 (+0) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 470 (+384) од.
- крилаті ракети – 3 981 (+41) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 703 (+68) од.
- спеціальна техніка – 4 002 (+1) од.
Дані уточнюються.