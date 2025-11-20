Німеччина провалила план щодо збільшення оборонних витрат

До 2029 року Німеччина не зможе витрачати на оборонні потреби 3,5% свого ВВП, як планував уряд на виконання домовленостей країн НАТО.

Як пише Reuters, міністр оборони Борис Пісторіус визнав, що темпи нарощування безпекового бюджету вже свідчать про те, що у 2029 році Берлін не відповідатиме встановленій планці.

За наступні чотири роки максимум, на який може розраховувати сфера оборони, - це 3,05% ВВП.

На саміті у Гаазі держави НАТО домовилися, що до 2035 року їхні оборонні кошториси мають складати 5% від обсягу економіки - 3,5% безпосередньо бюджет збройних сил і ще 1,5% на витрати, пов'язані з безпекою.