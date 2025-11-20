База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
Німеччина провалила план щодо збільшення оборонних витрат

Міністр оборони визнав, що цільового показника досягнути не вдасться.

Німеччина провалила план щодо збільшення оборонних витрат
Солдати армії Бундесверу
Фото: EPA/UPG

До 2029 року Німеччина не зможе витрачати на оборонні потреби 3,5% свого ВВП, як планував уряд на виконання домовленостей країн НАТО.

Як пише Reuters, міністр оборони Борис Пісторіус визнав, що темпи нарощування безпекового бюджету вже свідчать про те, що у 2029 році Берлін не відповідатиме встановленій планці.

За наступні чотири роки максимум, на який може розраховувати сфера оборони, - це 3,05% ВВП. 

На саміті у Гаазі держави НАТО домовилися, що до 2035 року їхні оборонні кошториси мають складати 5% від обсягу економіки - 3,5% безпосередньо бюджет збройних сил і ще 1,5% на витрати, пов'язані з безпекою. 
