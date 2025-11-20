Уночі сили ППО знешкодили 106 із 136 запущених Росією дронів

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

У ніч на 20 листопада протиповітряна оборона України знешкодила 106 російських безпілотників із 136 запущених. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 20 листопада (з 18:00 19 листопада) противник атакував 136-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 20 листопада атака триває, в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА.