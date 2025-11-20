База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі сили ППО знешкодили 106 із 136 запущених Росією дронів

Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях. 

Уночі сили ППО знешкодили 106 із 136 запущених Росією дронів
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 20 листопада протиповітряна оборона України знешкодила 106 російських безпілотників із 136 запущених. Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях. 

Про це розповіли у Повітряних силах.

"У ніч на 20 листопада (з 18:00 19 листопада) противник атакував 136-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське - ТОТ АР Крим, близько 80 із них – "шахеди", – йдеться у повідомленні. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 20 листопада атака триває, в повітряному просторі є декілька ворожих БпЛА. 
﻿
