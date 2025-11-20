База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Суспільство Війна

Упродовж доби ворог поранив двох мешканців Херсонщини

Росіяни атакували 31 населений пункт області. 

Упродовж доби ворог поранив двох мешканців Херсонщини
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська МВА

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині 2 людини дістали поранення. Окупанти атакували 31 населений пункт області. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Томина Балка, Кізомис, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Бургунка, Одрадокам'янка, Золота Балка, Михайлівка, Новорайськ, Монастирське, Нововоронцовка, Осокорівка, Милове, Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 9 людей. 

У ОВА нагадують, що при бажанні виїхати до більш безпечних місць, варто звертатися  до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.
﻿
