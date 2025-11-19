Генштаб: від початку доби відбулось майже 200 боєзіткнень

Станом на 22:00 19 листопада відбулося 193 бойові зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

Сьогодні російські війська завдали двох ракетних та 35 авіаційних ударів, застосували 52 ракети та скинули 86 керованих авіабомб. Крім цього, залучили до ударів 2 266 дронів-камікадзе та здійснили 2 947 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіабомб, а також здійснив 146 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 11 разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Кам’янка, Кутьківка та у напрямку Колодязного й Дворічанського. Ще чотири бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак у районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та у напрямку Новоосинового й Шийківки.

На Лиманському напрямку російські загарбники 17 разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Надія, Дружелюбівка, Новий Мир, Карпівка, Ставки, Зарічне, Дробишеве, Шандриголове, Зелена Долина, Новоселівка, а також у напрямку Олександрівки, Лиману та Шийківки.

Тринадцять ворожих штурмів відбили українські захисники на Слов’янському напрямку — окупанти намагалися просунутися у районах Ямполя, Закітного, Верхньокам’янського, Серебрянки, Діброви, Дронівки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку противник проводив вісім наступальних дій поблизу Васюківки, Міньківки, Віролюбівки, Часового Яру, Ступочок та у напрямку населеного пункту Білокузьминівка. Наші захисники успішно зупинили всі ворожі атаки.

На Костянтинівському напрямку 25 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Білої Гори, Костянтинівки, Щербинівки, Торецька, Плещіївки, Русиного Яру, Новооленівки, Степанівки, Софіївки. Українські захисники відбили всі атаки ворога.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 55 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник діяв у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Паньківка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Рівне, Покровськ, Котлине, Молодецьке, Балаган, Удачне, Новопавлівка, Новомиколаївка, Філія, Дачне та у напрямку населеного пункту Гришине. У чотирьох локаціях бої тривають дотепер.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 93 окупанти, із них 60 — безповоротно. Також українські воїни знищили 32 безпілотні літальні апарати, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки; також уражено дві одиниці автомобільної техніки ворога.

На Олександрівському напрямку агресор 12 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександроград, Вороне, Соснівка, Вербове, Злагода, Привільне, Єгорівка, Красногірське. Авіаційного удару зазнав населений пункт Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили дев’ять ворожих атак у районах Рівнопілля, Зеленого Гаю та у напрямку населених пунктів Затишшя й Зелене. Одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог завдав авіаційних ударів по району населеного пункту Гуляйполе.

На Оріхівському напрямку ворог чотири рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Новоандріївка, Степове та Приморське. Авіаційних ударів керованими бомбами ворог завдав по районах населених пунктів Оріхів та Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні не проводив наступальних дій.

На решті напрямків особливих змін не відбулося.