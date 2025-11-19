База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
Зеленський: у Тернополі під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки

Тернопіль найбільше пострждав від російських обстрілів 19 листопада.

Зеленський: у Тернополі під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки
наслідки удару РФ по Тернополю
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у Тернополі, де унаслідок ранкового масованого обстрілу РФ загинули щонайменше 25 людей, троє з них діти. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Про це Президент повідомляє у соцмережах.

"Зараз у Тернополі продовжують працювати всі наші служби, щоб допомогти постраждалим, урятувати якнайбільше людей. Розгорнуто Пункти Незламності, де люди можуть отримати необхідну підтримку", — каже Зеленський. 

Президент наголошує, цієї ночі люди в Тернополі найбільше постраждали від російської агресії. Станом на зараз відомо про 25 загиблих. Серед них троє дітей. "Знову росіяни вбили невинних мирних людей, які просто спали в себе вдома. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких. 93 людини поранено. Вони отримують медичну допомогу. Під завалами досі є люди, рятувальники продовжують пошуки", — каже глава держави. 

"Росія ніколи не зупиниться сама. Їхня мета – це продовжувати вбивства, знищувати життя в Україні. І лише сильним тиском на агресора зможемо це зупинити. Кожне життя важливе. Кожне життя потребує захисту. І я вдячний партнерам, які готові тиснути на Росію, допомагати нашому народу та робити все, щоб відновити справедливий мир", — додає Президент.
﻿
