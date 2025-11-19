База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
США зняли майже $900 млн із рахунку в МВФ. Аргентина отримала таку ж суму напередодні платежу за боргом
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Війна

Росія застосувала проти України понад 20 ракет, заборонені за договором ДРСМД

Ідеться про ракети 9М729 "Новатор", здатні нести ядерну бойову частину.

Росія застосувала проти України понад 20 ракет, заборонені за договором ДРСМД
ракета "Новатор"
Фото: росЗМІ

Росія застосувала проти України щонайменше 23 крилаті ракети 9М729 "Новатор", які здатні нести ядерну бойову частину.

Про це заявив перший секретар Постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні Олександр Сорочик під час засідання Форуму ОБСЄ з безпекового співробітництва, повідомляє "Укрінформ".

"Росія й надалі грубо порушує Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), розробляючи та розгортаючи заборонені системи задовго до його формального припинення — систематично порушуючи свої зобов’язання та публічно це заперечуючи. Ми маємо підтверджені докази того, що Росія застосовувала крилаті ракети 9М729 – "Новатор" (за класифікацією НАТО – SSC-8 "Screwdriver") – наземну ракетну систему, здатну нести ядерний заряд і прямо заборонену ДРСМД",  – сказав він.

Виробництво саме цієї моделі стало причиною виходу США з угоди у 2019 році.

Учасники цього договору, підписаного у Вашингтоні 1987 року, взяли зобов’язання не виробляти, не випробовувати та не розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (1000—5500 км) і малої (500—1000 км) дальності. 

За класифікацією НАТО ця ракета відома як SSC-8 Screwdriver, а її дальність перевищує 1200 км.

Сорочик також детально розповів про масовані повітряні атаки РФ на українські міста за останній тиждень: лише за цей період Росія запустила 1718 ударних безпілотників та 70 ракет, з яких 25 – балістичні.

"Ми закликаємо всі держави-учасниці ОБСЄ вийти за рамки висловлення занепокоєння та посилити санкції, ізолювати агресора, зміцнити систему протиповітряної оборони України та підтримати механізми притягнення до відповідальності. Будь-які менш рішучі дії Москва сприйме як дозвіл продовжувати терор", — підкреслив український дипломат.
