Внаслідок російської атаки у Дніпрі виникла пожежа

На Дніпропетровщині 5 енергетиків ДТЕК отримали поранення внаслідок атаки російських дронів. Ворог вдарив по території одного з підрозділів ДТЕК.

Гайваненко уточнив, що через атаку окупантів зайнялося приміщення, де зберігалися харчові продукти.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

