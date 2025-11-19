Внаслідок російської атаки у Дніпрі виникла пожежа

Надвечір 19 листопада російські окупаційні війська атакували Дніпро безпілотниками.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
“У Дніпрі внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа”, - написав він.
Гайваненко уточнив, що через атаку окупантів зайнялося приміщення, де зберігалися харчові продукти.
Попередньо, минулося без постраждалих, інформація уточнюється.
- Упродовж дня 19 листопада Росія атакувала Дніпропетровську область дронами та била з артилерії.
-
На Дніпропетровщині 5 енергетиків ДТЕК отримали поранення внаслідок атаки російських дронів. Ворог вдарив по території одного з підрозділів ДТЕК.