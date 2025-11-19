База про онко, яку мають знати всі. Пояснює Арман Качарян, меддиректор Національного інституту раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині є пошкодження

Зачепило лінії електропередач, пошкоджені будинки та комунпідприємство.

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині є пошкодження
наслідки обстрілів РФ
Фото: Владислав Гайваненко

Упродовж дня 19 листопада Росія атакувала Дніпропетровську область дронами та била з артилерії.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Агресор бив FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах", — ідеться у повідомленні. 

Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, 2 приватні будинки, легковики. Понівечений рятувальний підрозділ та пожежна автоцистерна. Зачепило лінію електропередач.

На Грушівську громаду Криворізького району російська армія скерувала безпілотник. Побита приватна оселя. 

За уточненою інформацією, через ранкову атаку у Дніпрі є пошкодження на території промислового та комунального підприємств.
﻿
