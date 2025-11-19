Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині є пошкодження

Упродовж дня 19 листопада Росія атакувала Дніпропетровську область дронами та била з артилерії.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"Агресор бив FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах", — ідеться у повідомленні.
Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, 2 приватні будинки, легковики. Понівечений рятувальний підрозділ та пожежна автоцистерна. Зачепило лінію електропередач.
На Грушівську громаду Криворізького району російська армія скерувала безпілотник. Побита приватна оселя.
За уточненою інформацією, через ранкову атаку у Дніпрі є пошкодження на території промислового та комунального підприємств.
- На Дніпропетровщині 5 енергетиків ДТЕК отримали поранення внаслідок атаки російських дронів. Ворог вдарив по території одного з підрозділів ДТЕК.