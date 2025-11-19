Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині є пошкодження

Упродовж дня 19 листопада Росія атакувала Дніпропетровську область дронами та била з артилерії.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Агресор бив FPV-дронами та артилерією по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадах", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджені промислове підприємство, інфраструктура, 2 приватні будинки, легковики. Понівечений рятувальний підрозділ та пожежна автоцистерна. Зачепило лінію електропередач.

На Грушівську громаду Криворізького району російська армія скерувала безпілотник. Побита приватна оселя.

За уточненою інформацією, через ранкову атаку у Дніпрі є пошкодження на території промислового та комунального підприємств.