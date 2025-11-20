Правоохоронці викрили розробників "мультимедійного путівника" для незаконного перетину кордону

За 6500 доларів фігуранти продавали військовозобов’язаним мапу маршруту та інструкції для самостійного перетину кордону.

Затримали ділків, які створили путівник для ухилянтів

У Києві правоохоронці викрили та зупинили схему незаконного переправлення чоловіків за кордон.

Як розповіли столичній поліції, за 6500 доларів двоє мешканців Харківщини продавали військовозобов’язаним мапу маршруту та інструкції для самостійного перетину кордону.

Викрили 24-річного та 23-річного розробників так званого путівника для втікачів. Чоловіки створили фактично повноцінний гайд з незаконного перетину кордону.

Для втілення своєї "бізнес-ідеї" ділки чітко розподілили ролі та продумали власний маркетинговий план. Клієнтів підшукували за допомогою ТікТок-акаунту, де рекламували свої послуги з переправлення, а подальші домовленості вели за чіткою стратегією.

Зокрема до "обов’язків" 23-річного ділка входили зустріч із бажаючими втекти за кордон, ведення перемовин, отримання гонорару та подальший його переказ на криптогаманець спільника. Інший фігурант, намагаючись не потрапити в поле зору правоохоронців, спілкувався з "клієнтами" через месенджери та керував "бізнесом" онлайн.

Після отримання коштів він надсилав "клієнту" гайд з незаконного перетину кордону: мультимедійні мапи з маршрутом, методичні рекомендації для самостійного пішого переходу адмінмежі та алгоритм дій на блокпостах дорогою до Закарпатської області.

Свої послуги ділки оцінили у 6500 доларів. Під час перемовин із "клієнтами" вони гарантували стовідсотковий результат.

Фото: Поліція Києва затримали ділка припередачі грошей

Правоохоронці припинили їхню діяльність та затримали одного з переправників одразу після отримання гонорару від чоловіка, який намагався незаконно потрапити до Європи.

Слідчі столичної поліції оголосили ділкам про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України, учиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення з конфіскацією майна.