Під час утилізації побічних продуктів тваринного походження до первинної документації вносилися недостовірні відомості, а вартість послуг штучно занижувалася на користь окремих контрагентів.

Національна поліція оголосила підозру ексдиректору Тульчинської філії “Укрветсанзавод” у збитках на суму понад 1,2 млн грн від укладання договорів з утилізації відходів.

Про це повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Під час утилізації побічних продуктів тваринного походження до первинної документації вносилися недостовірні відомості, а вартість послуг штучно занижувалася на користь окремих контрагентів.

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Різниця у вартості ціні на один вид утилізації відходів становила 899 грн за тонну.

Викрили злочинну схему оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Головного слідчого управлінням Національної поліції України. У межах досудового розслідування встановлено, що посадовці регіональної філії держпідприємства організували схему, пов’язану з внесенням недостовірних відомостей до службової документації та проведенням господарської діяльності з порушенням встановлених процедур.

Державне підприємство чітко встановило ціни на послуги з переробки та утилізації побічних продуктів тваринного походження, а зменшення ціни необхідно аргументовано погоджувати з керуючим санацією. До прикладу, вартість утилізації відходів – “кістка” – 900 грн з ПДВ.

Однак на той час керівник філії уклав договори з низкою підприємств, де вартість такої послуги становила лише 1 грн з ПДВ. Відтак, це призвело до недоотримання підприємством доходу на загальну суму понад 1,2 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили колишньому керівнику Тульчинської філії державного підприємства “Укрветсанзавод” про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідство триває за процесуального керівництва Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора.