Судитимуть російського полковника, який керував ударами “Кинджалів” по українській енергетиці

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо полковника російської армії – колишнього командира 44-го окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що саме він забезпечував удари підпорядкованих підрозділів по об’єктах цивільної критичної інфраструктури України.

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“У період з 15 жовтня 2022 року до 9 березня 2023 року авіаполк завдав шість ударів аеробалістичними ракетами 9-С-7760 гіперзвукового комплексу Х-47М2 “Кинджал””, – йдеться у пресрелізі.

Для атак використовували винищувачі-перехоплювачі МіГ-31К.

Цілями російських ударів були об’єкти Об’єднаної енергетичної системи України: теплоелектростанції та електричні підстанції.

Слідство встановило, що ці удари спричинили кризу в енергозабезпеченні цивільного населення України, тобто були спрямовані проти інфраструктури, критично важливої для виживання людей. Унаслідок атак загинула одна цивільна особа, ще двоє цивільних отримали тілесні ушкодження.

Полковник РФ діяв за попередньою змовою з вищим військовим командуванням та грубо порушив закони і звичаї війни.