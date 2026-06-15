Низка поїздів рухаються із затримкою через пошкодження інфраструктури, - УЗ

Через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів, низка поїздів рухаються із затримкою. Водночас рух поїздів далекого сполучення між містами збережено.

Найбільше відхилення від графіку фіксується у:

53/54 Одеса-Дніпро +3.50 годин

75/76 Кривий Ріг-Київ +3.30 годин

21/22 Харків-Львів +3.30 годин

65/66 Київ-Суми +3.30 годин

7/8 Одеса-Харків +3 години

39/40 Запоріжжя-Солотвино +3.40 години

45/46 Харків-Ужгород +3.30 години

21/22 Львів-Харків +3.15 години

"Слідкувати за запізненням вашого рейсу можна на сайті uz-vezemo. Однак важливо зазначити: час затримки може змінитися. Тож уважно стежте за оголошеннями на вокзалах та на борту. Залізничники працюють над усуненням пошкоджень, використовують допоміжні локомотиви, адаптують маршрути, аби доставити пасажирів до пунктів призначення якомога швидше. Дякуємо за розуміння. Довеземо всіх", - зазначили в УЗ.