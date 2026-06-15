На місцях працюють рятувальники та всі служби міста.

У Києві рятувальники ліквідовують пожежі на даху Успенського собору Києво-Печерської Лаври та в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу "Мистецький арсенал", спричинені російською атакою.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Зокрема, виникла пожежа даху Успенського Собору на площі близько 800 кв. м. Крім того, сталося займання будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1000 кв. м", - йдеться в повідомленні.

На місцях працюють рятувальники та всі служби міста, залучена необхідна спецтехніка ДСНС.

Фото: ДСНС