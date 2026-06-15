За інформацією очільника Київської ОВА, відбулося пряме влучання.

Пожежа на території Києво-Печерської лаври

Внаслідок російського удару по Києву сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. Горить дах Успенського собору.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Фото: Євстратій (Зоря) Пожежа на території Лаври після російського удару

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За попередньою інформацією очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка – пожежа розпочалася внаслідок прямого влучання.

Він заявив, що наразі зʼясовують ступінь шкоди, якої завдали росіяни.

Уночі 15 червня армія Росії розпочала чергову атаку проти столиці. Ворог запустив дрони і ракети. У Києві поранено щонайменше шестеро людей.

Атака ворога на столицю й інші міста України триває.