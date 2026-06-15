На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
ГоловнаСуспільствоВійна

Від російського удару по Києву горить Лавра

За інформацією очільника Київської ОВА, відбулося пряме влучання.

Від російського удару по Києву горить Лавра
Пожежа на території Києво-Печерської лаври
Фото: Євстратій (Зоря)

Внаслідок російського удару по Києву сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. Горить дах Успенського собору.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

Пожежа на території Лаври після російського удару
Фото: Євстратій (Зоря)
Пожежа на території Лаври після російського удару

Реклама

За попередньою інформацією очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка – пожежа розпочалася внаслідок прямого влучання.

Він заявив, що наразі зʼясовують ступінь шкоди, якої завдали росіяни. 

Уночі 15 червня армія Росії розпочала чергову атаку проти столиці. Ворог запустив дрони і ракети. У Києві поранено щонайменше шестеро людей. 

Атака ворога на столицю й інші міста України триває.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies