Внаслідок російського удару по Києву сталася пожежа на території Києво-Печерської лаври. Горить дах Успенського собору.
Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
За попередньою інформацією очільника Київської ОВА Тимура Ткаченка – пожежа розпочалася внаслідок прямого влучання.
Він заявив, що наразі зʼясовують ступінь шкоди, якої завдали росіяни.
Уночі 15 червня армія Росії розпочала чергову атаку проти столиці. Ворог запустив дрони і ракети. У Києві поранено щонайменше шестеро людей.
Атака ворога на столицю й інші міста України триває.