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Сили оборони щодня знищують до 50–60 ворожих розрахунків БпЛА

Особливо інтенсивно ворог застосовує безпілотники у дельті Дніпра.

Сили оборони щодня знищують до 50–60 ворожих розрахунків БпЛА
знищений БпЛА росіян на Сумщині

Сили оборони України щодня знищують до 50–60 ворожих розрахунків БпЛА, а також активно уражають позиції, майданчики запуску та пункти управління дронами.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Укрінформ.

За його словами, українські військові щоденно знищують до десятка позицій безпілотних систем противника, включно з пусковими установками, антенами та пунктами управління.

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"Щодня Сили оборони України загалом знищують до 50-60 ворожих розрахунків безпілотних літальних апаратів. Щодня ми знищуємо до десятка позицій цих безпілотних літальних апаратів, майданчиків, пускових установок, пунктів управління, антен. Все це ми намагаємося знищувати для того, щоб зменшити тиск і кількість ворожого озброєння, яке сьогодні доволі активно застосовується у нас на передньому краї", – розповів Волошин.

Він зазначив, що особливо інтенсивно ворог застосовує безпілотники у дельті Дніпра, зокрема FPV-дрони, завдаючи ударів по Херсону та прибережних населених пунктах.

"Ми фіксуємо близько 750 ударів дронами щодня. Це найвища, найбільша кількість взагалі на всіх лініях бойового зіткнення в російсько-українській війні на такій невеликій ділянці фронту, на такому невеликому напрямку", – додав речник.

Росіяни продовжують активно нарощувати використання безпілотних систем, однак Сили оборони системно знищують їхню інфраструктуру, намагаючись зменшити інтенсивність атак.

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