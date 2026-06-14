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Окупанти продовжують терор Запоріжжя: троє цивільних поранені через атаки РФ

Російські дрони атакували цивільні авто у Кушугумі.

Окупанти продовжують терор Запоріжжя: троє цивільних поранені через атаки РФ

Російські війська атакували з дронів цивільні авто у Запорізькому районі. Відомо про поранених.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог полює на цивільних: три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запорізький район. російські дрони атакували легкові автівки у Кушугумі", – ідеться у повідомленні. 

Внаслідок російських атак поранені 49- річний та 53-річний чоловіки, а також жінка 55 років.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

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