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Зеленський: тенденції в Росії свідчать про падіння підтримки Путіна та зростання напруги в суспільстві

"На вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками".

Зеленський: тенденції в Росії свідчать про падіння підтримки Путіна та зростання напруги в суспільстві
Дані розвідки щодо соціально-політичних процесів РФ
Фото: Володимир ЗЕленський

Президент Володимир Зеленський отримав дані українських розвідок щодо внутрішньої ситуації в Росії, зокрема про соціально-політичні процеси та документи, які надходять до російського керівництва. 

Про це президент повідомив у соцмережах.

"Були доповіді наших розвідок за результатами роботи щодо оцінки внутрішньої російської ситуації і здобуття документів, які потрапляють на стіл керівнику Росії. Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки", – зазначає Президент. 

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Дані розвідки щодо соціально-політичних процесів РФ
Фото: Володимир Зеленський
Дані розвідки щодо соціально-політичних процесів РФ

Глава держави зазначив, що прогнозні показники невдоволення росіян путінською владою продовжують зростати, і цей показник "не вийде на плато" до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори. 

"Щодо показника підтримки російської правлячої партії фіксується стійка тенденція до падіння, що означає необхідність значно більших фальсифікацій. Доповідають також і про суттєве зростання протестних настроїв в російських регіонах. Вважаємо, що у цих звітах ще й не враховані потенційні події червня, липня та серпня, які не можуть не вплинути на ситуацію в Росії додатково", – каже глава держави. 

Дані розвідки щодо соціально-політичних процесів РФ
Фото: Володимир Зеленський
Дані розвідки щодо соціально-політичних процесів РФ

Зеленський додає, що цілком справедливий тиск на Росію за цю війну триватиме і буде збільшуватись, "і не тільки наш тиск". 

"Отже, на вересень Путін вийде з іще значно гіршими показниками. На жаль, на всі публічні та непублічні пропозиції миру, які були нами зроблені, прозвучали тільки слова про продовження його війни". 

Зеленський наголосив, що внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному: у тому, що мир потрібен. Україна пропонує домовлятись про достойний мир. 

"Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії – з тим, хто не буде закриватись від реальності".

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