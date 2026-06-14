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Окупанти атакували підприємство у Дніпрі: семеро поранених, пошкоджене обладнання

Під російською атакою опинилося підприємство легкої промисловості.

Окупанти атакували підприємство у Дніпрі: семеро поранених, пошкоджене обладнання
наслідки атаки РФ по Дніпру
Фото: Дніпропетровська ОВА

Армія РФ завдала удару по підприємству легкої промисловості у Дніпрі. Внаслідок атаки семеро людей зазнали поранень, пошкоджене обладнання підприємства.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Росіяни атакували Дніпро. Через ворожий удар пошкоджене підприємство легкої промисловості", – ідеться у повідомленні. 

В одному з приміщень підприємства зруйнована стеля і пошкоджено виробниче обладнання.

"Дістали поранень семеро людей, троє чоловіків госпіталізовані. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості", – додає він.

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