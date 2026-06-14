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"АТЕШ": РФ готує евакуацію органів управління Чорноморського флоту із окупованого Севастополя

Деякі офіцери вже перевозять свої родини з тимчасово окупованого Криму.

"АТЕШ": РФ готує евакуацію органів управління Чорноморського флоту із окупованого Севастополя
Удар по Севастополю 22 вересня
Фото: Крым. Реалии

Командування Чорноморського флоту РФ опрацьовує плани щодо можливого перенесення залишків органів управління з окупованого Севастополя до російського Новоросійська. 

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш" із посиланням на свої джерела у флоті.

За інформацією "АТЕШ", у штабних структурах розглядаються варіанти переміщення управлінських органів, а окремі офіцери вже перевозять свої родини з тимчасово окупованого Криму.

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В "Атеш" зазначають, що після ударів Сил оборони України по військовій інфраструктурі в Севастополі логістична ситуація для російських військ на півострові значно ускладнилася. 

Унаслідок удару Сил оборони 27 травня по програмно-апаратних комплексах авіації РФ, уражено штаб авіації Чорноморського флоту на вулиці Гоголя.

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Відтоді інтенсивність ударів по військових об’єктах у Криму зросла, а частина російських офіцерів уже вживає практичних заходів для переїзду до Новоросійська – зокрема перевозить сім’ї та вирішує питання з майном.

Також йдеться про внутрішньо пригнічені настрої серед частини командного складу флоту, які, за оцінками джерел, не виключають подальшого погіршення ситуації на окупованому півострові.

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