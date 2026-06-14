Генштаб: армія РФ посилила тиск на Покровському, Гуляйпільському та Лиманському напрямках

За минулу добу на фронті зафіксовано 229 боєзіткнень.

Розпочалася 1572-га доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 229 бойових зіткнень.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 127 авіаційних ударів, скинувши 391 керовану авіаційну бомбу. Крім того, застосував 9192 дрони-камікадзе та здійснив 3001 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 112 - із реактивних систем залпового вогню.

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Ворожих авіаударів зазнали, зокрема, населені пункти Павлівка, Пустогород, Лужки, Бруски Сумської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотними літальними апаратами.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося два бойових зіткнення, агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням дев'яти керованих авіаційних бомб, здійснив 82 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Ізбицьке, Зибине та в бік Лимана.

На Куп’янському напрямку наші оборонці зупинили одну спробу ворога просунутися вперед у бік населеного пункту Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку ворог сімнадцять разів намагався вклинитися в нашу оборону в районі населених пунктів Новий Мир, Дробишеве, Лиман, Діброва, Торське, Озерне та в бік Шийківки, Новоєгорівки й Надії.

На Слов’янському напрямку противник штурмував чотирнадцять разів у районі Закітного та в бік населених пунктів Миколаївка, Крива Лука, Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

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На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили чотирнадцять атак поблизу населених пунктів Плещіївка, Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Василівка, Родинське, Шевченко, Новопідгородне, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Новопавлівка та в бік населених пунктів Білицьке, Дорожнє, Ганнівка, Нове Шахове, Кучерів Яр, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз у районі Вороного.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 32 атаки в районах населених пунктів Рибне, Оленокостянтинівка, Гуляйпільське, Тернувате, Залізничне, Верхня Терса, Чарівне та в бік Гіркого, Добропілля, Воздвижівки.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Степове, Степногірськ та в бік Приморська.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.