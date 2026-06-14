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Окупанти знову атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини, є поранені

Зі звільнених громад регіону вдалося евакуювати 6 людей. 

Окупанти знову атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини, є поранені
Наслідки удару росіян по Херсонській ТЕЦ
Фото: Нафтогаз

Упродовж минулої доби від російського терору потерпали 25 населених пунктів Херсонської області. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Раківка, Тараса Шевченка, Нововоронцовка, Новоолександрівка, Біляївка, Томина Балка, Софіївка, Садове, Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Комишани, Молодіжне, Янтарне, Новорайськ, Новогригорівка, Бургунка, Велетенське, Дніпровське, Козацьке, Осокорівка, Придніпровське, Тягинка та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 приватні будинки.Також окупанти понівечили заклад громадського харчування, автосалон, складське приміщення та сільгосптехніку", – каже Прокудін.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення. Також зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей. 

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