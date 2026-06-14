Через російські обстріли на Запоріжжі загинула людина, ще троє поранені

Надійшло 136 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

198 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Добропіллю, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Прилуках, Білогір’ю та Чарівному.

Зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ по Оріхову, Залізничному, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.

Війська РФ здійснили 24 авіаудари по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Зарічному, Воздвижівці, Сонячному, Широкому, Тимошівці, Бойковому, Червоній Криниці, Микільському, Малій Токмачці, Єгорівці та Свободі.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби російська армія завдала 830 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області. Одна людина загинула, троє зазнали поранень.

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