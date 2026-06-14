Через російські обстріли на Запоріжжі загинула людина, ще троє поранені

Упродовж доби російська армія завдала 830 ударів по 41 населеному пункту Запорізької області. Одна людина загинула, троє зазнали поранень.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 24 авіаудари по Запоріжжю, Комишувасі, Новомиколаївці, Зарічному, Воздвижівці, Сонячному, Широкому, Тимошівці, Бойковому, Червоній Криниці, Микільському, Малій Токмачці, Єгорівці та Свободі.
599 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Біленьке, Долинське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Добропілля, Рибне, Варварівку, Білогір’я, Прилуки, Цвіткове, Преображенку та Новоселівку.
Зафіксовано 9 обстрілів із РСЗВ по Оріхову, Залізничному, Новоданилівці, Малій Токмачці та Чарівному.
198 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Добропіллю, Рибному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Прилуках, Білогір’ю та Чарівному.
Надійшло 136 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.