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Сили ППО знищили 91 із 98 ворожих ударних дронів

Є влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях і падіння уламків на 4 локаціях.

Сили ППО знищили 91 із 98 ворожих ударних дронів
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Російські окупанти уночі 14 червня атакували Україну 98 ударними БпЛА з 5 напрямків. Сили ППО знешкодили 91 ворожий дрон. 

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 14 червня (з 18:00 13 червня) противник атакував 98 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда,  Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрон інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

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