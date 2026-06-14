На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей

Упродовж минулої доби, 13 червня, під ворожими ударами опинилися 10 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу в місті Лозова постраждала 58-річна жінка. Також у результаті вибуху невідомого пристрою між селищем Козача Лопань і селом Нова Козача травмовано 39-річного чоловіка.

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Російські війська застосовували по Харківщині різні типи озброєння, зокрема три БпЛА типу "Герань-2", два БпЛА типу "Молнія", шість FPV-дронів та ще 19 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки у селах Петрівка та Шуби. У Куп’янському районі руйнувань зазнали житлові будинки в селі Шипувате, господарча споруда в селі Яєчне, кафе у селищі Великий Бурлук та приватний будинок у селі Плоске.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селі Сухий Яр, у Чугуївському районі – цивільне підприємство в селищі Шестакове.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 248 людей. Загалом від початку роботи там зареєстровано 39 967 осіб.