Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
ЗМІ: Супутники виявили масштабне будівництво російських військових баз біля європейських кордонів
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей

Під обстрілами РФ опинилися 10 населених пунктів області.

На Харківщині внаслідок російських обстрілів постраждали двоє людей
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж минулої доби, 13 червня, під ворожими ударами опинилися 10 населених пунктів Харківської області. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу в місті Лозова постраждала 58-річна жінка. Також у результаті вибуху невідомого пристрою між селищем Козача Лопань і селом Нова Козача травмовано 39-річного чоловіка.

Реклама

Російські війська застосовували по Харківщині різні типи озброєння, зокрема три БпЛА типу "Герань-2", два БпЛА типу "Молнія", шість FPV-дронів та ще 19 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Богодухівському районі пошкоджено приватні будинки у селах Петрівка та Шуби. У Куп’янському районі руйнувань зазнали житлові будинки в селі Шипувате, господарча споруда в селі Яєчне, кафе у селищі Великий Бурлук та приватний будинок у селі Плоске.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок у селі Сухий Яр, у Чугуївському районі – цивільне підприємство в селищі Шестакове.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 248 людей. Загалом від початку роботи там зареєстровано 39 967 осіб.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies