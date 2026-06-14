У ніч на 14 червня в Росії зафіксовано серію атак безпілотників на об’єкти промислової та паливної інфраструктури.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

У місті Новомосковськ Тульської області дрони атакували хімічний завод "Азот", де внаслідок влучання спалахнула пожежа.

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Підприємство є одним із найбільших у Росії виробників аміаку та азотних добрив і входить до провідних підприємств галузі за обсягами та номенклатурою продукції.

Згідно з інформацією на сайті підприємства, тут виготовляють мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану й особливо чисту азотну кислоту, аргон і метанол.

Окрім цивільної продукції, частина цих речовин може використовуватися у виробництві вибухових речовин і боєприпасів.