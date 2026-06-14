ЦПД: Кремль продовжує вербувати школярів та студентів для участі у війні проти України

Подібна практика у РФ набуває широкого поширення у закладах вищої та навіть середньої освіти.

Росія продовжує перетворювати заклади вищої освіти на інструмент вербування студентів для участі у війні проти України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у Російському університеті транспорту (РУТ) зафіксовано черговий випадок агітації студентів до служби у підрозділах безпілотних літальних апаратів безпосередньо під час онлайн-заняття.

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Зазначається, що викладачка розпочала лекцію з презентації "умов служби", вимог до кандидатів, необхідності реєстрації в застосунку "Макс" та підписки на визначені інформаційні канали.

Повідомляється, що раніше студентам цього ж закладу вже розповідали про службу у безпілотних військах та пропонували підписувати документи про "ознайомлення" з умовами контракту.

У ЦПД зазначають, що подібна практика у РФ набуває широкого поширення у закладах вищої та навіть середньої освіти.

За інформацією ЦПД, керівництву навчальних закладів доводять плани з набору контрактників до війська, а для їх виконання на студентів чиниться адміністративний тиск. Також застосовуються освітні пільги, пропаганда та різні форми маніпуляцій.

У Центрі наголошують, Кремль дедалі глибше інтегрує систему освіти у військову машину РФ, розглядаючи молодь як ресурс для поповнення армії у війні проти України.