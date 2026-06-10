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Спротив: РФ активізує вербування молоді на ТОТ до підрозділів БпЛА

Під виглядом "престижної професії" операторів безпілотників окупанти намагаються залучити молодь до участі у війні.

Спротив: РФ активізує вербування молоді на ТОТ до підрозділів БпЛА
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Фото: Жовта Стрічка

Росія посилила вербування української молоді на тимчасово окупованих територіях, зосередивши зусилля на залученні до підрозділів безпілотних систем. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, окупаційна влада різко збільшила одноразові виплати за підписання контракту для служби у підрозділах БПЛА – з 1,5 до 2,5 млн рублів. Це суттєво перевищує виплати у звичайних бойових підрозділах, де вони становлять від 1 до 1,5 млн рублів.

У повідомленні зазначається, що протягом останніх років Росія активно розбудовувала систему військово-патріотичного виховання на окупованих територіях – шкільні гуртки, кадетські класи та змагання з керування дронами. Нині ця інфраструктура використовується як інструмент для подальшого вербування молоді до збройних сил РФ.

У Центрі національного спротиву наголошують, що під виглядом "престижної професії" операторів безпілотників окупанти намагаються залучити молодь до участі у війні. Водночас, за їхніми даними, частину завербованих після підготовки можуть переводити до штурмових підрозділів, які діють на передовій.

У ЦНС підкреслюють, що така практика є частиною цілеспрямованої політики росії щодо використання населення тимчасово окупованих територій у війні проти України та мілітаризації молоді через систему освіти і пропаганди.

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