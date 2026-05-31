Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
ГоловнаСуспільствоВійна

Спротив: окупанти продовжують використовувати українських дітей на ТОТ для пропаганди війни

Росіяни перетворюють дитячі табори на ТОТ на майданчики для ідеологічної обробки та мілітаризації української молоді.

Спротив: окупанти продовжують використовувати українських дітей на ТОТ для пропаганди війни
українських дітей долучили до військових навчань РФ
Фото: Жовта Стрічка

Російські окупанти продовжують використовувати українських дітей на тимчасово окупованих територіях для підтримки власної армії та поширення пропаганди. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

До пропагандистської акції у тимчасово окупованому Бердянську на базі дитячого центру "Красная Гвоздика" під назвою "День Первых" окупаційна адміністрація залучила понад 200 дітей. 

Реклама

Під час заходу діти виготовляли так званий "сухий душ" та інші речі для потреб підрозділів російської армії.

Окупаційна влада подає такі заходи як прояви "волонтерства" та "патріотичного виховання". 

Водночас, наголошують у Центрі національного спротиву, справжньою метою є формування позитивного ставлення до російських військових та нав'язування дітям підтримки війни.

У ЦНС зазначають, що дитячі табори на тимчасово окупованих територіях дедалі частіше перетворюються на майданчики для ідеологічної обробки та мілітаризації української молоді.

Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що для таких заходів використовуються саме дитячі оздоровчі заклади. Місця, які мають забезпечувати дітям відпочинок, розвиток і безпечне середовище, окупаційна влада використовує для поширення пропаганди та виховання лояльності до армії держави-агресора.

У Центрі національного спротиву наголошують, що подібні дії є частиною системної політики російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на зміну світогляду українських дітей та їх інтеграцію в російський інформаційний і військово-патріотичний простір.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies