Спротив: окупанти продовжують використовувати українських дітей на ТОТ для пропаганди війни

Росіяни перетворюють дитячі табори на ТОТ на майданчики для ідеологічної обробки та мілітаризації української молоді.

Російські окупанти продовжують використовувати українських дітей на тимчасово окупованих територіях для підтримки власної армії та поширення пропаганди.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

До пропагандистської акції у тимчасово окупованому Бердянську на базі дитячого центру "Красная Гвоздика" під назвою "День Первых" окупаційна адміністрація залучила понад 200 дітей.

Під час заходу діти виготовляли так званий "сухий душ" та інші речі для потреб підрозділів російської армії.

Окупаційна влада подає такі заходи як прояви "волонтерства" та "патріотичного виховання".

Водночас, наголошують у Центрі національного спротиву, справжньою метою є формування позитивного ставлення до російських військових та нав'язування дітям підтримки війни.

У ЦНС зазначають, що дитячі табори на тимчасово окупованих територіях дедалі частіше перетворюються на майданчики для ідеологічної обробки та мілітаризації української молоді.

Особливий цинізм ситуації полягає в тому, що для таких заходів використовуються саме дитячі оздоровчі заклади. Місця, які мають забезпечувати дітям відпочинок, розвиток і безпечне середовище, окупаційна влада використовує для поширення пропаганди та виховання лояльності до армії держави-агресора.

У Центрі національного спротиву наголошують, що подібні дії є частиною системної політики російської влади на тимчасово окупованих територіях, спрямованої на зміну світогляду українських дітей та їх інтеграцію в російський інформаційний і військово-патріотичний простір.