У ніч на 31 травня ударні безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод у Росії. Внаслідок удару на території підприємства виникла масштабна пожежа, яку зафіксували супутникові системи моніторингу.

Про успішне ураження об'єкта свідчать дані сервісу виявлення пожеж FIRMS від NASA, а також ТГ-канал Exilenova+.

За інформацією місцевих жителів, густий дим від займання було видно за десятки кілометрів від заводу.

Попри повідомлення про атаку, губернатор Саратовської області Роман Бусаргін не підтвердив ураження нафтопереробного підприємства. Він заявив лише про пошкодження цивільної інфраструктури внаслідок атаки безпілотників.

Водночас аналіз наслідків удару, оприлюднений аналітичним Telegram-каналом Falcon Insight Map, свідчить про пошкодження низки ключових виробничих об'єктів заводу.

Зокрема, під удар могли потрапити установка каталітичного риформінгу ЛЧ-35-11/600, установка ЕЛОУ-АВТ-6, установка вісбрекінгу, установка каталітичного риформування Л-35-11/300, а також установка ізомеризації пентан-гексанової фракції.

Місцеві пабліки повідомляють про кілька осередків займання на території підприємства. У соціальних мережах також з'явилися відео та фотографії, на яких видно яскраву заграву та густий дим над промисловою зоною Саратова.

За попередньою інформацією, один із ударів міг припасти саме на установку ізомеризації – важливий елемент технологічного процесу виробництва високоякісних нафтопродуктів.

Саратовський нафтопереробний завод є одним із найбільших підприємств нафтопереробної галузі Поволжя та входить до структури російської нафтової компанії "Роснефть". Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та інші види нафтопродуктів, що мають стратегічне значення для економіки країни-агресора.

Це вже не перша атака на об'єкт від початку року. У березні 2026 року українські безпілотники вже завдавали ударів по Саратовському НПЗ. Тоді внаслідок влучань було пошкоджено установку вторинної переробки нафти та резервуар для зберігання нафтопродуктів, що призвело до тимчасового припинення роботи частини виробничих потужностей.