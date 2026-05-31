Ворожі БпЛА атакували підприємство на Чернігівщині, загинула людина

На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув 58-річний чоловік та згоріли вантажівки. Ворог завдав дронового удару по одному з підприємств.
Про це повідомляє ДСНС України.
Вночі 31 травня ворожий БпЛА влучив по території одного з підприємств у Корюківському районі. Внаслідок удару виникла пожежа на автостоянці. Вогнем знищено 7 вантажних автомобілів.
Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого.
- Учора російська армія атакувала безпілотниками громади Чернігівської області. Є пошкодження енергетичної та цивільної інфраструктури.