Ворожі БпЛА атакували підприємство на Чернігівщині, загинула людина

На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув 58-річний чоловік та згоріли вантажівки. Ворог завдав дронового удару по одному з підприємств.

Фото: ДСНС України наслідки атаки РФ по Чернігівщині

Про це повідомляє ДСНС України.

Вночі 31 травня ворожий БпЛА влучив по території одного з підприємств у Корюківському районі. Внаслідок удару виникла пожежа на автостоянці. Вогнем знищено 7 вантажних автомобілів.

Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили тіло загиблого.