Упродовж минулої доби росіяни поранили 11 цивільних на Харківщині

Протягом минулої доби армія РФ завдала ударів по Харкову та 15 населених пунктах області. Внаслідок ворожих атак постраждали 11 мирних жителів, пошкоджено житлові будинки та адмінбудівлі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Лозова Борівської громади поранення отримали 61-річна жінка та 60-річний чоловік. У селі Рясне Золочівської громади постраждали 47-річна та 20-річна жінки.

Реклама

Ще двоє людей зазнали поранень у селі Степне Богодухівської громади – 46-річна жінка та 21-річний чоловік. У селі Руська Лозова Дергачівської громади постраждали 78-річний чоловік і 77-річна жінка.

Також внаслідок удару по селу Дегтярі Богодухівської громади поранено трьох місцевих жителів – чоловіків віком 51 та 59 років, а також 51-річну жінку.

Окрім населених пунктів області, ворог атакував безпілотниками Новобаварський район Харкова.

Російські війська активно застосовували різні типи озброєння. За добу зафіксовано використання чотирьох ударних безпілотників типу "Герань-2", одного БпЛА "Ланцет", п’яти дронів типу "Молнія", одинадцяти FPV-дронів та ще 24 безпілотників, тип яких наразі встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано низку об'єктів цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі в Золочеві, гараж, літню кухню, дві адміністративні будівлі в Богодухові, автомобіль у селі Степне, два приватні будинки та дві господарські споруди в Лютівці, будівлю у Воскресенівці, а також житлові будинки в селах Братениця та Коротке. Крім того, пошкоджено автомобілі у селах Рясне та Дегтярі.

У Куп’янському районі пошкоджено будівлю та електромережі у Великому Бурлуці. В Ізюмському районі зазнав пошкоджень автомобіль у Барвінковому.

У Харківському районі пошкоджено два приватні будинки в селі Момотове, житловий будинок та автомобіль у Руській Лозовій, а також автомобіль у селищі Слатине.

У Чугуївському районі внаслідок обстрілів пошкоджено комбайн у селі Варварівка та два автомобілі у селах Коробочкине і Молодова.

За минулу добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 170 людей. Загалом від початку його роботи через пункт пройшли вже 37 093 евакуйовані мешканці Харківщини.