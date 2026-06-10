На Тернопільщині УПЦ МП не повертає Богоявленський монастир державі

Релігійна організація УПЦ МП не виконує рішення суду про повернення у користування держави комплексу споруд Богоявленського монастиря у Кременці на Тернопільщині.

Про це повідомив директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин, пише "Укрінформ".

За його словами, разом із представниками виконавчої служби він відвідав територію монастиря для перевірки виконання судового рішення. Однак на місці вони виявили близько сотні людей, частина з яких була налаштована агресивно.

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"Коли ми прийшли на територію пам’ятки, то побачили близько сотні агресивно налаштованих людей, які, ймовірно, очікували провокацій або ж самі готували їх", – зазначив Ільчишин.

Він додав, що напередодні у місцевих групах і телеграм-каналах, пов’язаних із УПЦ МП, поширювалися повідомлення про нібито примусове виселення з монастиря, після чого люди почали збиратися на території комплексу.

За словами директора заповідника, більшість присутніх були літнього віку, також були неповнолітні. Частина з них заявляла, що їм нібито перешкоджають у молитві, хоча храм залишався відкритим.

Ільчишин наголосив, що на момент візиту керівництва монастиря на місці не було, а настоятелька відмовилася виходити на контакт та надавати будь-які контакти для комунікації щодо передачі об’єкта державі.

Він також повідомив, що релігійна організація подала касаційну скаргу на рішення Західного апеляційного господарського суду. Водночас це не зупиняє виконавчого провадження щодо повернення комплексу у власність держави.