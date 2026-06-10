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Сибіга: 47 держав і ЄС засудили російську атаку на ядерний об’єкт поблизу Чорнобиля

Дії РФ становлять загрозу ядерній безпеці.

Сибіга: 47 держав і ЄС засудили російську атаку на ядерний об’єкт поблизу Чорнобиля
засідання Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії
Фото: МЗС України

Сорок сім держав та Євросоюз виступили зі спільною заявою на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, засудивши російську атаку на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива України поблизу Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

Міжнародна спільнота чітко засвідчила свою позицію щодо дій росії, які становлять загрозу ядерній безпеці.

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"Сигнал чіткий: Росія продовжує підривати ядерну безпеку та захищеність через свою незаконну війну проти України", – наголосив Сибіга.

Очільник української дипломатії подякував партнерам за підтримку та закликав до рішучих дій для протидії російському ядерному шантажу.

Сибіга підкреслив, що міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, аби припинити атаки на цивільне населення та об’єкти ядерної інфраструктури України.

"Час посилити тиск на агресора, щоб припинити удари по українських мирних жителях і ядерній інфраструктурі та повернути Запорізьку АЕС її законному власнику – Україні", – заявив міністр.

  • У Міненергетики України заявили, що сам факт удару по об’єкту інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом є безпрецедентною загрозою ядерній та радіаційній безпеці.
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