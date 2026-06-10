Сорок сім держав та Євросоюз виступили зі спільною заявою на засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії, засудивши російську атаку на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива України поблизу Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України з посиланням на заяву глави МЗС Андрія Сибіги.

Міжнародна спільнота чітко засвідчила свою позицію щодо дій росії, які становлять загрозу ядерній безпеці.

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"Сигнал чіткий: Росія продовжує підривати ядерну безпеку та захищеність через свою незаконну війну проти України", – наголосив Сибіга.

Очільник української дипломатії подякував партнерам за підтримку та закликав до рішучих дій для протидії російському ядерному шантажу.

Сибіга підкреслив, що міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію, аби припинити атаки на цивільне населення та об’єкти ядерної інфраструктури України.

"Час посилити тиск на агресора, щоб припинити удари по українських мирних жителях і ядерній інфраструктурі та повернути Запорізьку АЕС її законному власнику – Україні", – заявив міністр.

7 червня Росія атакувала будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Унаслідок удару РФ було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів, при цьому відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося.