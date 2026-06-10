Німеччина хоче, щоб 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру, які раніше заблокувала Угорщина, передали Україні.

При цьому Польща виступає проти, бо вимагає повного повернення близько 450 мільйонів євро за зброю, яку вона вже передала Києву, передає RMF FM.

Як пояснив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, проблема полягає в тому, що на рахунках Брюсселя після розблокування Будапештом є лише 6,6 мільярда євро. При цьому загалом країни ЄС витратили в межах цього фонду 43 мільярди євро. За стандартної ставки відшкодування у 40%, Брюссель мав би повернути державам 13,5 мільярда євро, але таких грошей наразі немає.

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Через це очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запропонувала компромісний план: розділити наявні 6,6 мільярда євро, виплатити країнам лише часткову пропорційну компенсацію (10%), а решту спрямувати на навчальну місію для українських військових та спільні закупівлі зброї для України.

Польща цей план відкидає і звинувачує Брюссель у спробі змінити правила під час гри. Томчик наголосив, що це польські гроші, і зменшення виплат означатиме менше фінансування для власної армії.

Натомість Німеччина, яка робить найбільші внески до фонду, вважає, що гроші мають піти Україні, а не повертатися до національних бюджетів.

Заступник міністра оборони ФРН Себастьян Гартманн на зустрічі керівників оборонних відомств у Нікосії закликав партнерів віддати всі кошти на підтримку нашої держави, оскільки цей фонд створювали як механізм солідарності.

Позицію Німеччини також підтримують скандинавські країни. Франція теж схиляється до плану Калла. До речі, Париж не проти витратити гроші на Україну, але з умовою, що зброю купуватимуть лише у європейських виробників — французи вже заблокували ідею закуповувати озброєння для України в США.

Польщу у цій суперечці підтримує Словаччина, яка першою оголосила, що вимагатиме повного повернення коштів. Тепер це питання обговорять на технічному рівні, після чого його винесуть на розгляд послів ЄС.