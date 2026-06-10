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У NASA оголосили склад експедиції Artemis III, яка проведе репетицію висадки на Місяць

Четверо астронавтів не стануть тими, хто зійде на поверхню супутника, але усе ретельно перевірять.

У NASA оголосили склад експедиції Artemis III, яка проведе репетицію висадки на Місяць
Запуск місії Artemis II з Космічного центру Кеннеді
Фото: EPA/UPG

Американська космічна агенція NASA оприлюднила імена чотирьох астронавтів, що наступного року візьмуть участь у третьому етапі місії Artemis, кінцевою метою якої є повернення людства на Місяць.

Як пише BBC, екіпаж Artemis III ще не буде тими людьми, які вперше за понад пів століття підкорять Місяць. Їхнє завдання під час перебування на низькій орбіті Землі перевірити процес стикування з модулем приземлення, роботу усіх систем, засобів підтримки життєдіяльності та костюмів Axiom, які розроблялися за участі модного дому Prada.

Участь у репетиції висадки на Місяць візьмуть командир Ренді Бреснік, пілот Лука Пармітано та двоє спеціалістів Андре Дуглас і Франк Рубіо. Вони проведуть у капсулі Orion більше, ніж 9 днів, які зайняла у квітні мандрівка екіпажу Artemis II довкола Місяця.

Наразі в NASA немає конкретної дати запуску третього етапу місії з повернення людства на єдиний природний супутник Землі. У США все ще сподіваються перемогти у нових космічних перегонах і здійснити висадку на Місяць у 2028 році, хоча технічні проблеми можуть завадити цим планам.

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