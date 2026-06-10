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В ЄС зробили заяву щодо будівництва розкішного курорту в Албанії

Країну закликали негайно забезпечити відповідність законодавству ЄС щодо охорони навколишнього середовища.

В ЄС зробили заяву щодо будівництва розкішного курорту в Албанії
Фото: Epochtimes

Європейська комісія закликала Албанію вжити негайних заходів для забезпечення відповідності законодавству ЄС щодо охорони навколишнього середовища, якщо вона хоче приєднатися до блоку.

Як пише Reuters, таким чином речник Єврокомісії прокоментував заплановане будівництво розкішного курорту в Албанія, який підтримує Джаред Кушнер.

В Євросоюзі заявили, що можуть прийняти нових членів , зокрема Чорногорію, Албанію та Україну, до 2030 року, але це залежить від узгодження із законодавством ЄС, зокрема щодо довкілля.

«Албанія повинна утримуватися від дій, які можуть підірвати виконання критеріїв закриття, і ми очікуємо, що албанська влада діятиме негайно», – заявив речник Гійом Мерсьє.

  • Раніше Еді Рама повідомив, що роботи над курортом триватимуть, попри протести, які охопили країну і отримали назву "фламінгова революція". Своїм символом мітингарі обрали птаха, екосистема якого може постраждати через забудову прибережної зони на півдні Албанії.
  • Джаред Кушнер та його дружина Іванка Трамп вирішили вкластися у відпочинковий комплекс після того, як відвідали Албанію під час подорожі яхтою. Загальна вартість будівництва складає 5 мільярдів євро.
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