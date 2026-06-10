В ЄС зробили заяву щодо будівництва розкішного курорту в Албанії

Європейська комісія закликала Албанію вжити негайних заходів для забезпечення відповідності законодавству ЄС щодо охорони навколишнього середовища, якщо вона хоче приєднатися до блоку.

Як пише Reuters, таким чином речник Єврокомісії прокоментував заплановане будівництво розкішного курорту в Албанія, який підтримує Джаред Кушнер.

В Євросоюзі заявили, що можуть прийняти нових членів , зокрема Чорногорію, Албанію та Україну, до 2030 року, але це залежить від узгодження із законодавством ЄС, зокрема щодо довкілля.

«Албанія повинна утримуватися від дій, які можуть підірвати виконання критеріїв закриття, і ми очікуємо, що албанська влада діятиме негайно», – заявив речник Гійом Мерсьє.