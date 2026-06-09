Фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій проти РФ

Він спрямований, серед іншого, на енергетику, фінансовий сектор, криптоторгівлю та вперше – риболовецький сектор. Також йдеться про заборону в'їзду колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу.

Сьогодні, 9 червня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації, повідомляє Укрінформ.

«Ми зосереджуємося на секторах з найбільшим впливом, а саме на енергетиці, фінансових послугах та торгівлі криптовалютою, і цього разу ми вперше включаємо рибальство», – сказала вона, додавши, що Європейська комісія пропонує заборонити в'їзд колишніх російських комбатантів до Європейського Союзу.

Коментуючи енергетичний елемент пакету санкцій, вона зазначила, що конфлікт на Близькому Сході та перебої в глобальних ланцюжках постачання енергії дещо послабили тиск на Росію.

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«Отже, мета нашої заяви не може бути чіткішою. Ми хочемо зберегти повну інтенсивність наших санкцій. І спосіб зробити це – забезпечити, щоб прибутки Росії від продажу нафти залишалися обмеженими. Наша гранична ціна на нафту має вбудований механізм коригування для відстеження ринку. Вона не була створена для ринкових потрясінь, таких як той, що був спричинений закриттям Ормузької протоки. Тому ми пропонуємо просто призупинити коригування [ціни на нафту] до січня наступного року», – сказала фон дер Ляєн, зазначивши, що це дасть нафтовим ринкам час стабілізуватися, зберігаючи при цьому тиск на доходи Росії.

Водночас ЄС продовжуватиме боротися з тіньовим флотом, зазначила вона.

«Сьогодні ми пропонуємо включити до списку ще 30 суден на додаток до 632, що вже під санкціями. Вперше ми також націлюємося на судна, які допомагають тіньовому флоту, наприклад, надаючи бункерувальні та інші послуги. І ми пропонуємо націлитися на критично важливу інфраструктуру, таку як порти, аеропорти чи нафтопереробні заводи, що торгують або переробляють російську нафту. Нарешті, ми пропонуємо обмежити продаж СПГ танкерів Росії, як ми вже зробили для нафтових танкерів», – сказала фон дер Ляєн.

Коментуючи фінансові та криптовалютні обмеження, вона сказала, що ЄС розширює заборону на транзакції ще на 31 російський банк та на 20 банків, криптофірм або платформ, а також нафтотрейдерів у третіх країнах – «тих, які обслуговували російські організації та фізичних осіб, на яких поширюються санкції, або які обходили наші санкції».

Вперше ЄС запровадить можливість повної заборони послуг у сфері криптоактивів для третіх країн.

«Це буде потужним стримувальним фактором для платформ у цих країнах, які допомагали Росії обходити наші санкції», – сказала вона.

ЄС також висуває нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються російською військовою промисловістю.

«Наприклад, ми зосереджуємося на більшій кількості металів та сплавів, що використовуються в аерокосмічному та оборонному секторах. Щодо безпілотників, ми пропонуємо нові заборони на експорт допоміжного обладнання, систем глушіння та запуску, серед інших товарів. Ми також пропонуємо нові заборони на імпорт низки товарів на суму 60 мільйонів євро. Наприклад, це стосується певних металів, металевих плит або автомобільних деталей. Тому що ми хочемо закріпити диверсифікацію Європи від російського імпорту», – сказала фон дер Ляєн.

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Вона зазначила, що цього разу ЄС зосереджується на одному з останніх великих несанкціонованих секторів, а саме на рибальстві.

«Ми пропонуємо суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів. І повну заборону на інші, включаючи тріску. І ми узгодимо торговельні обмеження для Білорусі, щоб вона не могла служити лазівкою для російської торгівлі», – наголосила фон дер Ляєн.

Також фон дер Ляєн окремо нагадала про продовження рішучої підтримки України та заявила, що до кінця цього місяця ЄС надасть Україні 6 мільярдів євро на безпілотники та понад 3 мільярди євро макрофінансової допомоги.

Вона також зазначила, що найближчими днями ЄС відкриє перший кластер переговорів про вступ з Україною та Молдовою.

«Це фактично відкриває двері до наступного етапу процесу приєднання. Формального початку переговорів. І мені не потрібно вам говорити, що Комісія повністю готова підтримати Україну на її шляху до нашого Європейського Союзу, де їй і місце», – підсумувала вона.