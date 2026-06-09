Рада проголосувала за євроінтеграційний закон про безпеку залізничного транспорту

Сьогодні, 9 червня, Верховна Рада ухвалила закон про безпеку залізничного транспорту (№ 14174).

Як розповіли у пресслужбі ВР, підтримали закон 254 народні депутати.

Документ впроваджує європейську систему оцінки ризиків та нові підходи до технічного регулювання. Зокрема, у підготовці, екзаменуванні й видачі свідоцтв машиністам, а також ліцензій перевізникам.

Як йдеться у пояснювальній записці, очікують, що ухвалення закону створить правові умови для інтеграції України до єдиного європейського залізничного простору. Окрім Угоди про асоціацію, імплементація цього акта дозволить виконати зобов’язання України в рамках міжнародних фінансових програм, зокрема Плану України за інструментом Ukraine Facility та Операції з політики розвитку (DPO) від Світового банку.

Законопроєкт запроваджує європейську модель регулювання залізниці відповідно до Директив (ЄС) 2016/798 (про безпеку) та 2016/797 (про операційну сумісність). Документ передбачає: