Рада проголосувала за євроінтеграційний закон про безпеку залізничного транспорту

Сьогодні, 9 червня, Верховна Рада ухвалила закон про безпеку залізничного транспорту (№ 14174).
Як розповіли у пресслужбі ВР, підтримали закон 254 народні депутати.
Документ впроваджує європейську систему оцінки ризиків та нові підходи до технічного регулювання. Зокрема, у підготовці, екзаменуванні й видачі свідоцтв машиністам, а також ліцензій перевізникам.
Як йдеться у пояснювальній записці, очікують, що ухвалення закону створить правові умови для інтеграції України до єдиного європейського залізничного простору. Окрім Угоди про асоціацію, імплементація цього акта дозволить виконати зобов’язання України в рамках міжнародних фінансових програм, зокрема Плану України за інструментом Ukraine Facility та Операції з політики розвитку (DPO) від Світового банку.
Законопроєкт запроваджує європейську модель регулювання залізниці відповідно до Директив (ЄС) 2016/798 (про безпеку) та 2016/797 (про операційну сумісність). Документ передбачає:
- Створення прозорої системи управління безпекою руху та обов'язкове проведення оцінки ризиків функціонування транспорту.
- Встановлення правових основ для допуску підсистем залізничного транспорту до експлуатації, щоб підтримувати безпечний рух між різними мережами.
- Запровадження європейського підходу до технічного обслуговування вагонів/локомотивів та чіткий розподіл відповідальності за їхній безпечний технічний стан.
- Перехід на європейську систему допуску машиністів до роботи на залізничній інфраструктурі, а також врегулювання діяльності спеціалізованих навчальних центрів з їх підготовки.