Комітет рекомендував зміни до бюджету-2026 у другому читанні та в цілому

Бюджетний комітет Верховної Ради рекомендував зміни до бюджету на 2026 рік у другому читанні та в цілому. Імовірно, ВР почне розглядати правки завтра, 9 червня.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа та написав у телеграмі нардеп Ярослав Железняк.

Підласа написала, що Комітет рекомендував такі зміни у тексті уряду та чинному законі про бюджет:

рахувати зарплату НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків Агентства,

доручити Уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25%,

перерозподілити 10 млн грн на апарат Держрибагентства (це НЕ зарплата), без збільшення загальних видатків Агентства,

Додати 559,1 млн грн на апарат Міненерго, коштом Резервного фонду,

Додати 127,5 млн грн на ліквідацію шахт, коштом Резервного фонду,

Додати 46,1 млн грн на Держенергонагляд, коштом Резервного фонду,

Додати 599,1 млн грн Державному агентству з управління зоною відчуження, в тому числі 525,1 млн грн - на об'єкт «Укриття», коштом Резервного фонду

перерозподілити 95 млн грн на апарат Національного комітету спорту інвалідів, без збільшення загальних видатків Мінмолодьспорту.

Також народні депутати проголосували за виділення 1,4 млрд грн на виплати для працівників Служби судової охорони.

Железняк написав, що, імовірно, завтра ввечері Рада почне розглядати правки до законопроекту і фінальне голосування відбудеться вже в середу 10 червня.