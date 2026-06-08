В частині регіонів України є знеструмлення через обстріли та негоду

Унаслідок ворожих атак станом на ранок 8 червня є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. На Київщині та Чернігівщині також частково відсутнє світло через негоду.

Як повідомили в Укренего, скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 26 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній.

Реклама

Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і сьогодні, 8 червня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю 5 червня.

Вчора, 7 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,4% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 31 травня. Причиною змін є вища температура повітря, що зумовлює використання споживачами кондиціонерів.

В Укренерго зазначають, що активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Також просять обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго).