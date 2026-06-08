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В частині регіонів України є знеструмлення через обстріли та негоду

Українців закликають обмежити споживання електроенергії увечері. 

В частині регіонів України є знеструмлення через обстріли та негоду
Лінії електропередач
Фото: facebook/ НЕК 'Укренерго' - N

Унаслідок ворожих атак станом на ранок 8 червня є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і Дніпропетровській областях. На Київщині та Чернігівщині також частково відсутнє світло через негоду. 

Як повідомили в Укренего, скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу.

Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 26 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над відновленням пошкоджених негодою повітряних ліній.

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Споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і сьогодні, 8 червня, станом на 09:30, воно було на тому ж рівні, що й попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю 5 червня. 

Вчора, 7 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,4% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 31 травня. Причиною змін є вища температура повітря, що зумовлює використання споживачами кондиціонерів. 

В Укренерго зазначають, що активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш продуктивної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00. Також просять обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години – з 18:00 до 22:00.

Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому варто стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго).

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