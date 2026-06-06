Bloomberg: видобуток нафти країнами ОПЕК після виходу з організації ОАЕ впав до найнижчого рівня з 1989 року

У травні видобуток нафти країнами ОПЕК скоротився на 1,22 млн барелів на добу, до 16,33 млн барелів. Це найнижчий показник щонайменше з 1989 року.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власне дослідження.

За даними агентства, зниження видобутку було зафіксовано в низці країн альянсу. Понад половину скорочення припало на Іран, порти якого перебувають під санкційним тиском США.

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У Кувейті видобуток зменшився на 310 тисяч барелів на добу та становив близько 490 тисяч барелів – менш ніж п’яту частину довоєнного рівня. Саудівська Аравія скоротила виробництво приблизно на 240 тисяч барелів на добу – до близько 6,6 млн барелів.

Попри фактичне зниження обсягів, ОПЕК та її союзники останніми місяцями продовжують оголошувати про поступове підвищення виробничих квот, формально відновлюючи скорочені раніше обсяги видобутку.

За даними джерел Bloomberg, країни ОПЕК+ можуть погодити чергове помірне підвищення квот на 188 тисяч барелів на добу в липні.

Водночас Об’єднані Арабські Емірати, які раніше вийшли з ОПЕК, у травні наростили видобуток на 300 тисяч барелів на добу – до 2,44 млн барелів. Зазначається, що державна нафтова компанія Adnoc, за даними Bloomberg, здійснює постачання нафти та газу через Ормузьку протоку.

Дані агентства базуються на відстеженні судноплавства, інформації від посадовців та оцінках аналітичних компаній Rapidan Energy Group, FGE NexantECA, Kpler та Rystad Energy.

На тлі цих даних світові ціни на нафту знизилися. Під час торгів 5 червня ф’ючерси на Brent подешевшали на 2,2% – нижче $93 за барель, тоді як West Texas Intermediate втратили 3,1% і торгувалися близько $90 за барель.