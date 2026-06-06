Кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами.

Із резервного фонду державного бюджету виділили 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення.

«Відремонтуємо критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил Оборони», - написала у телеграмі премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кошти спрямують на конкретні ділянки, де це найбільш критично.

«Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил Оборони — це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів», - пише Свириденко.

Кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами.