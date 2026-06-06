Із резервного фонду державного бюджету виділили 3,5 млрд грн для невідкладного ремонту доріг місцевого значення.
«Відремонтуємо критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил Оборони», - написала у телеграмі премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.
Кошти спрямують на конкретні ділянки, де це найбільш критично.
«Для людей це питання безпеки та швидшого доступу до лікарень, пологових, шкіл. Для наших Сил Оборони — це питання евакуації, логістики і забезпечення підрозділів», - пише Свириденко.
Кошти виділяються на умовах співфінансування з місцевими бюджетами і будуть розподілені між усіма регіонами.
- Станом на початок червня в Україні завершено першочергові ремонтні роботи на основних автомобільних магістралях національного та міжнародного значення. Загальний обсяг відремонтованого дорожнього полотна становить 14 млн м², що є рекордним показником з початку повномасштабного вторгнення.