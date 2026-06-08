На Прозорро.Продажі виставили квартири та авто підсанкційних осіб

Є квартири у Києві, Ірпені, та авто на Миколаївщині.

Фонд державного майна України оголосив нові аукціони з продажу санкційних активів на Прозорро.Продажі. Усього є сім лотів, серед яких – квартири та авто підсанкційних осіб загальною стартовою вартістю 29,2 млн грн.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Дві квартири у Києві належали російському пропагандисту й дизайнеру Артемію Лебедєву. Одна з них — дворівневі трикімнатні апартаменти площею 193 м² на вулиці Саксаганського. Є передпокій з вітальнею, спальня, кабінети, кухня, кілька санвузлів, комірок та балконів. Вартість на торгах стартує з 14,1 млн грн.

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Інша квартира також трикімнатна та дворівнева, розташована на вулиці Ярославів Вал. На 138 м² розміщені спальні кімнати, передпокій, комірка, кухня, вітальня, балкон та санвузли. Початкова ціна — 10,6 млн грн.

Ще одна квартира належала Наталії Пащенко, так званій «міністерці охорони здоров’я» на окупованій Луганщині. Квартира в Ірпені площею 49 м² має дві кімнати з передпокоєм, кухнею та санвузлом. Ціна на торгах стартує з 2,2 млн грн.

Серед оголошених лотів також чотири автівки Toyota, що раніше належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Всі вони перебувають у Миколаївській області. Ціна машин стартує з 524 тис. грн.

Усі торги заплановані на 30 червня 2026 року. Участь в аукціонах з продажу санкційного майна можуть брати всі охочі, крім осіб, пов’язаних із державою-агресором.

Кошти з продажу таких лотів надходять до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.